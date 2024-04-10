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Криминал

Водитель насмерть сбил женщину на темной дороге и не признал вину

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43-летний житель Городищенского района отправится в колонию-поселение за смертельный наезд на человека.

ДТП случилось вечером 24 августа 2022 года. Мужчина на ВАЗ-2112 ехал по улице Кирова в поселке Чаадаевка. Дорога не была освещена. Водитель свернул на обочину и сбил 44-летнюю женщину.

Она получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия. Автомобилист скрылся, полицейские установили его личность и задержали.

Свою вину сельчанин не признал. На суде он заявил, что не выезжал на обочину, а женщина внезапно вышла на проезжую часть, оказавшись перед капотом его автомобиля. Возможно, у нее был свой мотив попасть под колеса.

«Оценивая доказательства в их совокупности, суд установил, что наезд на пешехода был произведен водителем именно на обочине», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Мужчину приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, его лишили права управлять транспортными средствами на 2 года и обязали возместить 2 родственникам погибшей по 800 тысяч рублей.

Водитель попытался обжаловать решение суда, но приговор оставили без изменения, а апелляцию - без удовлетворения.

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