В Городищенском районе обнаружили тело 44-летней женщины

Пензенские правоохранители установили личность водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия.
В четверг, 25 августа, в дежурную часть полиции Городищенского района поступило сообщение, что на улице Кирова в поселке Чаадаевка на обочине лежит труп женщины.
Правоохранители выехали на место и установили личность погибшей. Ее насмерть сбил автомобиль.
«Водитель ВАЗ-2112, мужчина 1980 года рождения, допустил наезд на пешехода, женщину 1978 года рождения, после чего покинул место ДТП», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Злоумышленника нашли и задержали. В обстоятельствах смертельной аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.
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