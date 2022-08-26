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Происшествия

В Городищенском районе обнаружили тело 44-летней женщины

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Пензенские правоохранители установили личность водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия.

В четверг, 25 августа, в дежурную часть полиции Городищенского района поступило сообщение, что на улице Кирова в поселке Чаадаевка на обочине лежит труп женщины.

Правоохранители выехали на место и установили личность погибшей. Ее насмерть сбил автомобиль.

«Водитель ВАЗ-2112, мужчина 1980 года рождения, допустил наезд на пешехода, женщину 1978 года рождения, после чего покинул место ДТП», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Злоумышленника нашли и задержали. В обстоятельствах смертельной аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

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Гость||

козёл какой!

Гость||

Вот хондом

Гость||

Удивляться не приходится, в Пензе ГАИ нет.

Гость||

Необходимо срочно проверять все автошколы. Это они готовят абсолютно не пригодных к адекватному вождению дебилов.

Имя: Гость
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