В Городищенском районе обнаружили тело 44-летней женщины

26.08.2022 | 13:55

Пензенские правоохранители установили личность водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия.

В четверг, 25 августа, в дежурную часть полиции Городищенского района поступило сообщение, что на улице Кирова в поселке Чаадаевка на обочине лежит труп женщины.

Правоохранители выехали на место и установили личность погибшей. Ее насмерть сбил автомобиль.

«Водитель ВАЗ-2112, мужчина 1980 года рождения, допустил наезд на пешехода, женщину 1978 года рождения, после чего покинул место ДТП», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Злоумышленника нашли и задержали. В обстоятельствах смертельной аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.