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Криминал

Пензенец не ограничился одной кражей из закрытого на ремонт перехода

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Пензенские полицейские раскрыли еще одно преступление, совершенное при ремонте подземного перехода на проспекте Победы.

Правоохранителям поступило сообщение: из подсобного помещения пропали 10 светильников стоимостью более 7 000 рублей. Ранее полицейские установили 47-летнего горожанина, укравшего из тоннеля 2 камеры видеонаблюдения стоимостью более 8 000 рублей. Как выяснилось, исчезновение светильников - тоже его рук дело.

«Подозреваемый рассказал, что знал о ремонтных работах в подземном переходе и решил похитить оттуда ценное имущество. Прибыв на место, мужчина повредил навесной замок и проник в подсобное помещение», - рассказали в УМВД России по Пензенской области.

Светильники, как и камеры видеонаблюдения, ранее судимый злоумышленник продал незнакомцу на рынке, а деньги потратил. Рецидивисту грозит до 2 лет лишения свободы.

Отремонтированный переход планировали открыть в декабре 2023 года, однако потом срок перенесли на первый квартал 2024-го из-за задержки в поставках строительных материалов. Теперь срок окончания работ назначен на осень, из-за того что при демонтажных работах обнаружились воды неизвестного происхождения.

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