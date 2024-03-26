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Криминал

Пензенец украл камеры наблюдения при ремонте подземного перехода

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В Пензе при ремонте подземного перехода на проспекте Победы пропали 2 камеры видеонаблюдения стоимостью более 8 000 рублей.

Сотрудники полиции раскрыли преступление и нашли подозреваемого. Им оказался 47-летний горожанин, ранее судимый. Он рассказал, что знал о проходивших в тоннеле работах и решил поживиться во время этого процесса.

«Воспользовавшись отсутствием внимания посторонних лиц, мужчина снял с крепления камеры видеонаблюдения и скрылся. Похищенное злоумышленник продал незнакомцу на рынке за 3 000 рублей, а вырученные деньги потратил», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

За кражу оборудования нечистому на руку горожанину грозит до 2 лет лишения свободы.

Отремонтированный переход планировали открыть в декабре 2023 года, однако потом срок перенесли на первый квартал 2024-го из-за задержки в поставках строительных материалов.

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