Пензенец грозился зарубить соседку топором из-за машины во дворе

14.03.2024 | 08:20

26-летняяя жительница Пензы вынуждена была обратиться в полицию, чтобы защититься от агрессивного соседа.

Жительница многоэтажки приехала домой и припарковала автомобиль. Однако ее 60-летний сосед решил, что она это сделала неправильно и ее машина помешает выехать другим автовладельцам.

«Он взял топор, подошел к машине и толкнул ее, чтобы сработала сигнализация. Девушка услышала звук и вышла на улицу. Между соседями возник конфликт, и мужчина стал угрожать соседке убийством топором», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

На пожилого пензенца возбуждено уголовное дело за угрозу убийством. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Парковочные места во дворах нередко становятся причиной соседских ссор. Так, в мае 2003 года 63-летний мужчина подъехал к своему дому на проспекте Строителей и обнаружил, что на привычном месте уже стоит машина 38-летнего жильца другой многоэтажки. Конфликт автовладельцев закончился дракой, после чего оба оказались в отделении полиции.