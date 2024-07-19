Ревнивец не дозвонился до сожительницы и едва не зарезал ее

19.07.2024 | 08:24

В Кузнецком районе семейная ссора едва не закончилась преступлением. Об этом рассказали в УМВД России по Пензенской области.

37-летний местный житель и его 38-летняя гражданская жена устроили застолье с обилием спиртного. Внезапно мужчина вспомнил, что накануне не смог дозвониться до сожительницы, и заподозрил ее в неверности.

Ссора разгорелась моментально. В пылу эмоций хозяин схватил нож и заявил женщине, что сейчас ее убьет. Та в испуге убежала из дома и немедленно обратилась в полицию.

«Подозреваемый рассказал, что на совершение преступления его толкнуло чувство ревности. Возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ревнивцу грозит до 2 лет лишения свободы.