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Криминал

Башмаковец решил за 15 тысяч рублей защитить себя и трактор

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37-летнего жителя Башмаковского района обвинили в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД.

Согласно материалам дела, 19 января этого года мужчина управлял трактором и вынужден был остановиться по требованию инспектора. Правоохранитель выяснил, что прав у сельчанина нет, и начал составлять протокол.

«Владелец трактора, узнав, что сотрудник полиции фиксирует административное правонарушение и принимает меры к тому, чтобы забрать транспортное средство на штрафстоянку, решил дать взятку начальнику отдела полиции», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Вечером того же дня мужчина попытался передать начальнику районного отдела МВД 15 000 рублей и попросить, чтобы ему вернули трактор и не привлекали к ответственности.

Правоохранитель от вознаграждения отказался, а сельчанина задержали полицейские.

Свою вину он признал, сейчас решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

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Источник — фото СУ СК РФ по области
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