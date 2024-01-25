Башмаковец решил за 15 тысяч рублей защитить себя и трактор

25.01.2024 | 10:07

37-летнего жителя Башмаковского района обвинили в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД.

Согласно материалам дела, 19 января этого года мужчина управлял трактором и вынужден был остановиться по требованию инспектора. Правоохранитель выяснил, что прав у сельчанина нет, и начал составлять протокол.

«Владелец трактора, узнав, что сотрудник полиции фиксирует административное правонарушение и принимает меры к тому, чтобы забрать транспортное средство на штрафстоянку, решил дать взятку начальнику отдела полиции», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Вечером того же дня мужчина попытался передать начальнику районного отдела МВД 15 000 рублей и попросить, чтобы ему вернули трактор и не привлекали к ответственности.

Правоохранитель от вознаграждения отказался, а сельчанина задержали полицейские.

Свою вину он признал, сейчас решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.