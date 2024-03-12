Пензенец побоялся нести украденный телевизор домой из-за суровой матери

12.03.2024 | 08:38

41-летний житель Пензы после застолья с приятелем обнаружил пропажу телевизора и обратился в полицию.

Стражи порядка выяснили, что 33-летний собутыльник пензенца дождался, когда захмелевший хозяин заснет, забрал телевизор, принес в квартиру друга и попросил оставить на хранение, обещая в ближайшее время сдать технику в комиссионный магазин.

При этом он пожаловался, что не может нести похищенное домой - боится, что его будет ругать мать.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция статьи уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Это не первый случай, когда из квартир пропадает бытовая техника.

Так, житель Лунинского района, решив продолжить банкет, вынес стиральную машину заснувшего хозяина квартиры, продал ее и вернулся со спиртным.

А 34-летний житель Пензенского района сдал в комиссионный магазин телевизор, стиральную машину и холодильник из квартиры, которую снимал в областном центре.