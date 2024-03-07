Сельчанин продал стиральную машину друга, чтобы продолжить банкет

07.03.2024 | 08:52

Сотрудники МО МВД России «Лунинский» раскрыли нестандартное бытовое преступление - похищение стиральной машины.

С заявлением о случившемся к правоохранителям обратился 50-летний местный житель. Он рассказал, что проснулся после застолья и обнаружил пропажу.

Полицейские быстро установили подозреваемого - им оказался 38-летний приятель владельца бытовой техники. Он не стал запираться и рассказал, что действовал из лучших побуждений.

По словам злоумышленника, они вместе с другом распивали спиртное. Захмелевший хозяин уснул, а гость решил, что праздник должен продолжиться. Денег у него не было, и он надумал продать стиральную машину товарища.

Мужчина вышел из дома, встретил знакомого и заверил его, что хозяин сам разрешил продать его имущество, а затем попросил его помочь транспортировать груз. Быстро реализовав технику за 500 рублей, он купил алкоголь и вернулся к собутыльнику, чтобы продолжить застолье.

Однако пришедшему в себя хозяину не понравилось такое самоуправство, и он обратился в полицию. На похитителя стиральной машины возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.