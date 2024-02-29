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Криминал

В Бессоновке гость с Алтая от испуга пытался обмануть инспекторов ДПС

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41-летний житель Алтайского края приехал в Пензенскую область в командировку, а оказался в полиции.

В 2022 году в Бийске суд привлек его к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в пьяном виде. Мужчину лишили водительских прав, но он не сделал для себя выводов и на новом месте продолжал жить старыми привычками.

По версии органа дознания, днем 24 сентября алтаец пил пиво в квартире, арендованной для него работодателем в Бессоновке. Поздним вечером спиртное закончилось, но душа требовала продолжения банкета, и он решил доехать до магазина на автомобиле «Лада-Ларгус», который они с напарником получили для выполнения рабочих задач.

На дороге Пенза - Лунино машину остановили сотрудники ГИБДД. Водитель решил притвориться пассажиром и пересел на заднее сидение, но инспекторы заметили его маневр.

«Мужчина согласился пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения в медицинской организации. Оно показало наличие этилового спирта в концентрации 0,89 мг/л в выдыхаемом воздухе», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, водителя задержали. Он пояснил, что сел за руль, поскольку общественный транспорт уже не ходил, а на пассажирское сиденье перебрался из-за страха повторного привлечения к ответственности.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Бессоновский районный суд. Гостю с Алтая грозит до 3 лет лишения свободы.

Это не первый случай, когда нетрезвый водитель пытается сделать вид, что за рулем авто находился другой человек. Так, в Кузнецком районе парень после употребления пива предложил двум девушкам подвезти их. А когда обнаружил, что его преследует полиция, то остановился на обочине, вышел, дождался стражей порядка и заявил: он всего лишь пассажир и все трое ждут отлучившегося водителя.

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