В Кузнецком районе нетрезвый водитель выдал себя за пассажира

Житель Кузнецка пошел на хитрость, чтобы и прокатить девушек с ветерком, и не попасться в пьяном виде стражам порядка. Однако уловка не удалась.
39-летний мужчина, лишенный водительских прав за нетрезвую езду, продал свой автомобиль Audi A4 коллеге. Однако за долги по кредитам судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия с иномаркой.
Поэтому сделку оформили по договору купли-продажи, но машину на нового хозяина не зарегистрировали. Прежний ее владелец с разрешения друга стал ездить на Audi по доверенности до погашения задолженности.
Вечером 10 ноября 2023 года кузнечанин выпил пива, сел за руль иномарки и отправился к товарищу. По дороге он увидел двух девушек, шедших по обочине, и предложил подвезти их. Те не отказались.
Направляясь из Кузнецка в село Траханиотово, водитель заметил, что следом едет автомобиль полиции, остановился на обочине и вышел из салона. Стражам порядка он заявил, что сам машиной не управляет и все трое ждут отошедшего водителя.
Полиция отбыла, а мужчина выпил еще пива, имевшегося у пассажирок, и вновь сел за руль. Однако вскоре его остановили инспекторы ГИБДД. Освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения.
Audi отправили на спецстоянку, а любитель хлебнуть за рулем стал фигурантом уголовного дела, которое рассмотрит Кузнецкий районный суд.
«В целях обеспечения возможной конфискации имущества на автомобиль наложен арест», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
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