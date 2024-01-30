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Криминал

В Кузнецком районе нетрезвый водитель выдал себя за пассажира

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Житель Кузнецка пошел на хитрость, чтобы и прокатить девушек с ветерком, и не попасться в пьяном виде стражам порядка. Однако уловка не удалась.

39-летний мужчина, лишенный водительских прав за нетрезвую езду, продал свой автомобиль Audi A4 коллеге. Однако за долги по кредитам судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия с иномаркой.

Поэтому сделку оформили по договору купли-продажи, но машину на нового хозяина не зарегистрировали. Прежний ее владелец с разрешения друга стал ездить на Audi по доверенности до погашения задолженности.

Вечером 10 ноября 2023 года кузнечанин выпил пива, сел за руль иномарки и отправился к товарищу. По дороге он увидел двух девушек, шедших по обочине, и предложил подвезти их. Те не отказались.

Направляясь из Кузнецка в село Траханиотово, водитель заметил, что следом едет автомобиль полиции, остановился на обочине и вышел из салона. Стражам порядка он заявил, что сам машиной не управляет и все трое ждут отошедшего водителя.

Полиция отбыла, а мужчина выпил еще пива, имевшегося у пассажирок, и вновь сел за руль. Однако вскоре его остановили инспекторы ГИБДД. Освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения.

Audi отправили на спецстоянку, а любитель хлебнуть за рулем стал фигурантом уголовного дела, которое рассмотрит Кузнецкий районный суд.

«В целях обеспечения возможной конфискации имущества на автомобиль наложен арест», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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