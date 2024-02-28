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Криминал

В Пензе с таксиста требуют 1,5 млн за смерть пассажира

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В Пензе будут судить 43-летнего таксиста-иностранца, 47-летний пассажир которого погиб в ДТП. Авария случилась вечером 12 ноября прошлого года.

По версии следствия, двигаясь по улице Чаадаева в направлении Буровой водитель Skoda Rapid не убедился в безопасности маневра и выехал со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток.

«Заметив приближающееся по главной дороге транспортное средство и пытаясь избежать столкновения, водитель такси совершил наезд на железобетонную опору электросети», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

От полученных травм, среди которых была открытая черепно-мозговая, пассажир скончался на месте.

Таксисту предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Он во всем признался.

«Супруга погибшего предъявила иск о компенсации морального вреда в размере 1,5 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд», - заключила Светлана Артамонова.

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Источник — фото УГИБДД УМВД РФ по области
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