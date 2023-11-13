На улице Чаадаева Skoda Rapid врезалась в столб, погиб человек

Вечером в воскресенье, 12 ноября, на улице Чаадаева в Пензе произошла смертельная авария.
По предварительным данным, в 19:00 напротив дома № 30 43-летний водитель автомобиля Skoda Rapid врезался в световую опору.
В результате происшествия 47-летний пассажир иномарки от полученных травм скончался на месте.
«По данному факту проводится проверка», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Летом на улице Чаадаева на спецтехнику упал столб. Водитель КамАЗа не справился с управлением, врезался в опору и оказался на обочине, кабину смяло от удара.
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