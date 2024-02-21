Сельчанин после ссоры с женой лишился машины и свободы

21.02.2024 | 11:02

40-летний житель села Грабово Бессоновского района лишился свободы и автомобиля за пьяную езду.

В январе 2023 года мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде, однако выводов для себя не сделал.

Поздним вечером 6 сентября мужчина поссорился с женой, выпил три рюмки водки, сел за руль ВАЗ-2107 и поехал на встречу в Чемодановку. Однако на трассе М-5 «семерку» остановил патруль ГИБДД.

«Инспектор в присутствии понятых освидетельствовал водителя на состояние опьянения. Выяснилось, что в выдыхаемом им воздухе содержатся пары этанола в количестве 0,988 мг/л», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Сельчанин вновь оказался на скамье подсудимых. Его приговорили к 4 месяцам колонии-поселения и на 3 года лишили водительских прав. Кроме того, суд конфисковал в доход государства автомобиль как предмет совершения преступления.