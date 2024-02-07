У 20-летней проводницы пензенского поезда украли телефон ценой 99 тыс.

07.02.2024 | 12:55

Гражданин иностранного государства, направлявшийся в Пензу из Москвы, по дороге совершил преступление. В поезде он увидел дорогой телефон, поставленный на зарядку рядом с купе. Вокруг никого не было, и пассажир не удержался - положил находку в карман.

Мобильник стоимостью порядка 99 тысяч рублей принадлежал 20-летней проводнице состава. Она хватилась его, когда поезд уже прибыл на станцию Пенза-I. Нигде не обнаружив аппарата, девушка обратилась к правоохранителям.

Транспортные полицейские быстро установили подозреваемого. Выяснилось, что 29-летний мужчина ехал в Пензу в поисках работы. Он признался, что похитил беспечно оставленный без присмотра дорогой гаджет, надеясь в дальнейшем его продать.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщили в Пензенском ЛО МВД России на транспорте.

В ближайшее время иностранцу не придется зарабатывать деньги честным трудом - его взяли под стражу. Правда, в дальнейшем он может попробовать свои силы на каком-либо производстве за колючей проволокой: ему грозит до 5 лет лишения свободы.