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Криминал

Москвич подкупил никольского медика ради отметки о прививке от COVID

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33-летний житель Москвы приехал погостить на малую родину - в Никольск, и на него завели уголовное дело, а затем и осудили.

Мужчина попытался купить в Никольске сертификат о профилактических прививках, где стояла бы отметка о вакцинации против коронавирусной инфекции. Делать прививку он не планировал.

Это случилось в конце ноября 2021 года. Знакомый свел жителя столицы по его просьбе с медработником, готовым помочь, и тот за 3 000 рублей внес в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения сведения о вакцинации.

За мелкое взяточничество москвича приговорили к штрафу в 25 000 рублей.

«Медицинский работник ранее был осужден к 10 месяцам исправительных работ с удержанием ежемесячно 10% заработка в доход государства», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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