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Общество

Никольчане пересели на такси из-за массового увольнения маршрутчиков

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Житель Никольска Дмитрий С. поднял болезненную для горожан тему - нехватку общественного транспорта. Об этом он сообщил на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«На город с населением в 19 000 человек осталось две маршрутки, и то ходят через раз! В обед перерыв по 3 часа, уехать невозможно, ходят в неудобное время, в часы пик не залезть», - описал он ситуацию.

В администрации Никольского района сформулировали подробный ответ. Там признали, что на трех маршрутах рейсы отсутствуют. Причиной стало увольнение водителей из компании-перевозчика. Сейчас идет поиск новых шоферов. Горожанам пообещали: как только штат будет укомплектован, рейсы возобновятся.

«К сожалению, в городе Никольске продолжается снижение пассажиропотока. Большая часть граждан пользуется услугами служб такси. Это сказывается на эффективности работы организации, осуществляющей пассажирские перевозки», - говорится в ответе.

Также отмечается, что администрация Никольска в феврале и апреле проводила открытые аукционы на осуществление пассажирских перевозок по городу, однако они не состоялись из-за отсутствия участников.

«Ситуация продолжает оставаться крайне тяжелой», - резюмировали в администрации района.

Сложности с общественным транспортом переживают не только никольчане, но и жители Мокшана. Число автобусов из райцентра в Пензу уменьшилось из-за сокращения пассажиропотока. По сведениям перевозчика, желающих ездить автобусом стало меньше из-за того, что мокшанцы предпочитают такси.

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