В Пензенской области стали реже воровать и чаще грабить

30.01.2024 | 12:33

В 2023 году в Пензенской области зарегистрировали 13 848 преступлений - на 4,3% больше, чем в 2022-м. Итоги подвели в региональной прокуратуре.

Пензенцы стали чаще хулиганить (7 случаев, рост на 75%; речь идет об уголовно наказуемом хулиганстве), грабить (115 случаев, +15%) и заниматься мошенничеством (3 126 случаев, +22,3%).

Зафиксирован рост преступлений коррупционной направленности - их выявили 195, +8,3% по сравнению с прошлым годом. Было зафиксировано на 8,6% больше нарушений закона в сфере незаконного оборота наркотиков (1 485).

При этом жители региона реже воровали (3 278 случаев, -11,9%), крали и угоняли машины (25 случаев, -10%, и 63 случая, -29,2%, соответственно), занимались разбоем (7 случаев, -41,7%), похищали электронные деньги и с банковских счетов (882 случая, -9,7%), совершали преступления экономической направленности (786 случаев, -0,4%).

Стало меньше нарушений закона со стороны несовершеннолетних или при их соучастии (156 случаев, -5,5%). Снизилось число рецидивов (5 225, -4,8%) и преступлений, совершенных в составе организованной группы (351, -10,5%) или преступного сообщества (15, -50%).

«Принятыми правоохранительными органами мерами при координирующей роли органов прокуратуры удалось добиться того, что на улицах и в общественных местах региона стало безопаснее. Так, число противоправных деяний, совершенных в общественных местах, по сравнению с 2022 годом снизилось на 19,3% (2 881), на улицах, площадях, в парках, скверах, - на 26,6% (1 814), на дорогах, трассах вне населенных пунктов, - на 2,5% (153)», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.