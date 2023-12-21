В Пензе экс-директору филиала Россельхозбанка вынесли приговор

21.12.2023 | 13:27

В Пензе вынесли приговор бывшему директору регионального филиала Россельхозбанка Сергею Кочергину и его подчиненной - начальнику отдела финансового мониторинга.

Их обоих признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями, Кочергина также - в получении взятки.

В 2017 году руководитель ООО «Инвест-Гарант» в качестве взятки оказала главе филиала услугу в виде подбора и приобретения квартиры в Москве «за беспрепятственное обслуживание банковского счета данной организации в подконтрольном ему подразделении банка и отказ в исполнении требований Центрального банка России о принятии мер по предотвращению сомнительных операций клиента», - сообщает Ленинский районный суд.

Начальница отдела банка подготовила для ЦБ РФ письма с ложными данными о положительных результатах проверок в отношении компании.

«В результате умышленных действий, связанных с непринятием мер по предотвращению сомнительных операций ООО «Инвест-Гарант», действовавшего по принципу финансовой пирамиды, причинен ущерб 179 потерпевшим на общую сумму более 165 млн рублей», - уточнили в пресс-службе суда.

Кочергин и его подчиненная не признали свою вину, но доказательства говорили об обратном.

В итоге экс-главу филиала приговорили к наказанию в виде штрафа в размере 3 млн 850 тысяч рублей, но с учетом содержания под стражей (его освободили после оглашения решения) сумму снизили до 2 млн 600 тысяч.

Также Кочергина на 3 года лишили права занимать должности в кредитных организациях с государственным участием, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

Начальнику отдела финансового мониторинга назначили штраф в размере 75 000 рублей, но с учетом нахождения под домашним арестом сумму снизили до 40 тысяч рублей. Ее на год лишили права занимать обозначенные выше должности.