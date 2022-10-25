Экс-директора пензенского отделения Россельхозбанка ждет суд за взятку

25.10.2022 | 12:51

Расследование уголовного дела в отношении бывшего директора Пензенского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Сергея Кочергина и начальника отдела финансового мониторинга банка Ольги Тамашиной завершено.

Им занимался Следственный комитет РФ.

Кочергина обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, Тамашину - в злоупотреблении должностными полномочиями.

Согласно версии следствия, бывший директор в 2017 году получил взятку в виде объекта недвижимости. «Вознаграждение» ему преподнес руководитель финансовой пирамиды ООО «Инвест-Гарант».

Взятка предполагала, что банковский счет ООО «Инвест-Гарант» будет беспрепятственно обслуживаться, а требования Банка России предотвращать сомнительные операции клиента - игнорироваться.

«Тамашина, злоупотребляя своими полномочиями, подготовила в Банк России письма с недостоверными сведениями о положительных результатах проводимых проверок в отношении ООО «Инвест-Гарант», - сообщили в СК РФ.

Из-за несвоевременного прекращения филиалом АО «Россельхозбанк» деятельности финансовой пирамиды от действий мошенников пострадали 179 человек. Общая сумма причиненного им ущерба превышает 165 млн рублей.

Кочергин и Тамашина не признали свою вину, однако следствие собрало доказательства, подтверждающие ее. Сейчас решается вопрос о передаче уголовного дела в суд.

Сергея Кочергина задержали в июле 2021 года. В ноябре факт прокомментировал начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России Ренат Алмаев.

«В финансово-кредитной сфере возбуждено два уголовных дела по фактам передачи учредителем коммерческой организации взятки в крупном размере директору Пензенского регионального филиала Россельхозбанка в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера по заниженной стоимости», - уточнил он тогда.