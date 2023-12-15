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Криминал

Застрявший в кустах на чужой машине сердобчанин отправится в колонию

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Суд вынес приговор 45-летнему жителю Сердобска, признав его виновным в двух кражах, угоне и нарушении неприкосновенности жилища. Все преступления были совершены в этом году. Ранее мужчина был не раз судим за воровство, нанесение телесных повреждений и угрозы убийством.

В ночь на 20 мая рецидивист увел из подъезда дома на улице Тюрина в Сердобске велосипед стоимостью более 10 тысяч рублей.

30 июля у дома на улице Яблочкова он через окно открыл припаркованный автомобиль и украл из салона удочки и другие снасти, а также борсетку с 4 600 рублями. Ущерб составил более 7 тысяч рублей.

В ночь на 13 августа пьяный нарушитель закона проник в дом на улице Пензенской, где жил незнакомый ему мужчина, и увидел на тумбочке ключи от машины. Он вышел во двор, открыл авто угнал его. По пути он дважды налетел на различные препятствия и в конце концов застрял в кустах на улице Привокзальной.

«Ему назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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