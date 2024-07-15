Сетевое издание|18+|Понедельник|15 июл 2024|11:12
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+29oC
+30oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+29oC
+30oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

18-летний житель Бековского района попал в ДТП на чужой машине

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Бековском районе 40-летний мужчина оставил открытой свою Audi 80 и затем не смог ее найти. Машину похитил его судимый 18-летний знакомый.

Когда местный житель заметил, что припаркованного транспортного средства возле дома нет, он обратился в полицию. Автомобиль обнаружили в лесопосадке на 3-м километре дороги Беково - Варварино - Тамала.

18-летний житель Бековского района попал в ДТП на чужой машине

Молодой угонщик во всем признался.

«Сотрудникам полиции он рассказал, что ночью шел мимо дома заявителя, увидел оставленный автомобиль и решил прокатиться», - отметила начальник группы дознания ОМВД России по Бековскому району Елена Гневковская.

18-летний житель Бековского района попал в ДТП на чужой машине

В машину парень залез через открытое заднее окно, а ключи были в салоне. Сев за руль, водитель поехал и попал в ДТП.

18-летний житель Бековского района попал в ДТП на чужой машине

Возбуждено уголовное дело. Угонщику грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас он находится под обязательством о явке.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео и фото областного УМВД РФ
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте