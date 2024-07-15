18-летний житель Бековского района попал в ДТП на чужой машине

15.07.2024 | 09:50

В Бековском районе 40-летний мужчина оставил открытой свою Audi 80 и затем не смог ее найти. Машину похитил его судимый 18-летний знакомый.

Когда местный житель заметил, что припаркованного транспортного средства возле дома нет, он обратился в полицию. Автомобиль обнаружили в лесопосадке на 3-м километре дороги Беково - Варварино - Тамала.

Молодой угонщик во всем признался.

«Сотрудникам полиции он рассказал, что ночью шел мимо дома заявителя, увидел оставленный автомобиль и решил прокатиться», - отметила начальник группы дознания ОМВД России по Бековскому району Елена Гневковская.

В машину парень залез через открытое заднее окно, а ключи были в салоне. Сев за руль, водитель поехал и попал в ДТП.

Возбуждено уголовное дело. Угонщику грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас он находится под обязательством о явке.