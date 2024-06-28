Молодой бековчанин прокатил друга на угнанном автомобиле

28.06.2024 | 08:23

В Бековском районе к полицейским обратился 46-летний местный житель, у которого пропал припаркованный во дворе автомобиль.

Стражи порядка обнаружили машину в лесополосе и оперативно установили подозреваемого. Им оказался 18-летний местный житель. Он рассказал, что ночью с другом был на улице, увидел чужой автомобиль с ключами зажигания и решил угнать его.

Парень сказал приятелю, что это транспортное средство его родственника, завел двигатель, и они отправились кататься. Затем он позволил товарищу сесть за руль, а тот не справился с управлением и съехал в лесополосу.

Через некоторое угонщик признался автовладельцу в том, что натворил.

«Возбужденно уголовное дело. Санкция статьи уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. С подозреваемого взято обязательство о явке», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.