Сетевое издание|18+|Пятница|28 июн 2024|10:18
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Ясно |
 

Криминал

Молодой бековчанин прокатил друга на угнанном автомобиле

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Бековском районе к полицейским обратился 46-летний местный житель, у которого пропал припаркованный во дворе автомобиль.

Стражи порядка обнаружили машину в лесополосе и оперативно установили подозреваемого. Им оказался 18-летний местный житель. Он рассказал, что ночью с другом был на улице, увидел чужой автомобиль с ключами зажигания и решил угнать его.

Парень сказал приятелю, что это транспортное средство его родственника, завел двигатель, и они отправились кататься. Затем он позволил товарищу сесть за руль, а тот не справился с управлением и съехал в лесополосу.

Через некоторое угонщик признался автовладельцу в том, что натворил.

«Возбужденно уголовное дело. Санкция статьи уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. С подозреваемого взято обязательство о явке», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте