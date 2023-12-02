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Криминал

Пьяный сердобчанин угнал машину и застрял на ней в кустах

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Житель Сердобска, не раз судимый за воровство, нанесение телесных повреждений и угрозы убийством, вновь лишится свободы. Теперь ему инкриминируют кражи, угон и вторжение в чужое жилище.

По данным следствия, ночью 20 мая из подъезда дома на улице Тюрина в Сердобске мужчина увел велосипед стоимостью более 10 тысяч рублей, принадлежащий местной жительницы.

30 июля он увидел стоявший у дома на улице Яблочкова автомобиль с приоткрытым окном. В голове рецидивиста тут же созрел план. Через окно он открыл переднюю дверь, залез в салон и обнаружил удочки и другие снасти, а также барсетку с 4 600 рублями. Ущерб хозяину имущества составил более 7 тысяч рублей.

Ночью 13 августа пьяный сердобчанин проник в дом на улице Пензенской, где жил незнакомый ему мужчина, и увидел на тумбочке ключи от машины. Он вышел во двор, открыл авто, сел за руль и завел мотор.

«Передвигаясь на угнанном автомобиле, обвиняемый дважды наехал на различные препятствия, застряв в итоге в кустах на улице Привокзальной», - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Свою вину горожанин признал, сейчас он находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд.

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