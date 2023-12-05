В Пензе подросток купил подержанный смартфон и совершил преступление

05.12.2023 | 09:17

Молодой житель Пензы присвоил себе чужие деньги и стал фигурантом уголовного дела.

По данным следствия, в январе этого года горожанин, которому тогда было 17 лет, купил в ломбарде смартфон. На аппарате он обнаружил мобильное банковское приложение, подобрал пароль и получил доступ к счетам бывшего владельца телефона, на которых было около 11 тысяч рублей.

У ломбарда подросток увидел мужчину и попросил разрешения воспользоваться его картой, пообещав небольшое вознаграждение за услугу. Тот согласился обналичить деньги.

Парень перевел с карт прежнего владельца телефона все средства, получил их и потратил.

«Во время следствия он полностью возместил ущерб. Тем не менее молодого человека ждет суд», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.