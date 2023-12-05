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Криминал

В Пензе подросток купил подержанный смартфон и совершил преступление

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Молодой житель Пензы присвоил себе чужие деньги и стал фигурантом уголовного дела.

По данным следствия, в январе этого года горожанин, которому тогда было 17 лет, купил в ломбарде смартфон. На аппарате он обнаружил мобильное банковское приложение, подобрал пароль и получил доступ к счетам бывшего владельца телефона, на которых было около 11 тысяч рублей.

У ломбарда подросток увидел мужчину и попросил разрешения воспользоваться его картой, пообещав небольшое вознаграждение за услугу. Тот согласился обналичить деньги.

Парень перевел с карт прежнего владельца телефона все средства, получил их и потратил.

«Во время следствия он полностью возместил ущерб. Тем не менее молодого человека ждет суд», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Источник — фото pixabay.com
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