В Пензе подросток купил подержанный смартфон и совершил преступление

Молодой житель Пензы присвоил себе чужие деньги и стал фигурантом уголовного дела.
По данным следствия, в январе этого года горожанин, которому тогда было 17 лет, купил в ломбарде смартфон. На аппарате он обнаружил мобильное банковское приложение, подобрал пароль и получил доступ к счетам бывшего владельца телефона, на которых было около 11 тысяч рублей.
У ломбарда подросток увидел мужчину и попросил разрешения воспользоваться его картой, пообещав небольшое вознаграждение за услугу. Тот согласился обналичить деньги.
Парень перевел с карт прежнего владельца телефона все средства, получил их и потратил.
«Во время следствия он полностью возместил ущерб. Тем не менее молодого человека ждет суд», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
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