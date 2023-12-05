В Чемодановке пьяный сельчанин оскорбил брата и сгорел заживо

05.12.2023 | 12:15

В Пензе началось рассмотрение уголовного дела по обвинению 40-летнего жителя села Чемодановка Бессоновского района в убийстве с особой жестокостью и поджоге.

27 ноября 2022 года два брата выпивали в доме, где были и их родители. Старший брат оскорбил младшего, и тот решил сурово отомстить.

Он сходил в гараж и слил из мотоцикла бензин. Затем вернулся в дом, облил горючим лежавшго на диване брата и поджег его. 42-летний мужчина погиб на месте.

Разгоревшийся пожар повредил и жилье. Ущерб превысил 320 000 рублей.

Сельчанин частично признал вину. По его словам, они с братом злоупотребляли спиртным. Выпив, родственник становился агрессивным, они часто ссорились. В очередной раз брат стал его оскорблять, и он не выдержал.

«Уголовное дело рассматривается судьей единолично. Предстоит исследовать материалы дела, выслушать все показания, прения сторон, последнее слово подсудимого и принять решение», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.