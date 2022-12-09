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Криминал

В Бессоновском районе человека облили бензином и подожгли

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Жестоким убийством закончилась ссора близких людей в Бессоновском районе. Это выяснили полицейские, после того как был потушен пожар в частном доме.

Оказалось, трагедии предшествовал бытовой конфликт. Два брата выпивали и начали ругаться. Старший оскорбил младшего. Последний затаил обиду и решил прибегнуть к радикальным мерам.

«Направился в гараж, где слил из мотоцикла бензин, а затем вернулся в комнату, облил им брата и поджег. Впоследствии огонь распространился на весь дом», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

«Потерпевший 1980 года рождения скончался на месте от полученных термических ожогов. Житель Бессоновского района, 1983 года рождения, задержан, ему предъявлено обвинение в совершении убийства. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Свою вину младший брат уже признал и показал, как действовал, на следственном эксперименте.

Расследование уголовного дела продолжается. Злоумышленнику грозит длительный тюремный срок.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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