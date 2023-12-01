Водитель, погубивший трех взрослых и ребенка, не признал свою вину

В рабочем поселке Башмаково вынесен приговор жителю Нижегородской области, совершившему смертельное ДТП.
Днем 10 мая 2022 года мужчина ехал на автомобиле Hyundai SM со стороны Башмакова в направлении села Поим Белинского района. Чтобы развернуться, он выехал на правую обочину, а затем, не убедившись в безопасности своих действий, начал маневр и столкнулся с ВАЗ-2111, ехавшим за ним.
В отечественном автомобиле, помимо водителя, находились двое взрослых и ребенок. Все они погибли.
Нижегородец вину не признал. Но суд пришел к выводу, что он нарушил правила дорожного движения и это стало причиной столкновения машин и смерти четырех человек. У водителя ВАЗа нарушений не было.
Смягчающим обстоятельством при вынесении приговора стала инвалидность II группы у подсудимого. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на 2 года и 6 месяцев.
«Гражданские иски потерпевших о взыскании компенсации морального вреда, причиненного преступлением, удовлетворены частично. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Башмаковского районного суда.
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