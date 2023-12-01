Сетевое издание|18+|Пятница|1 дек 2023|15:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Водитель, погубивший трех взрослых и ребенка, не признал свою вину

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В рабочем поселке Башмаково вынесен приговор жителю Нижегородской области, совершившему смертельное ДТП.

Днем 10 мая 2022 года мужчина ехал на автомобиле Hyundai SM со стороны Башмакова в направлении села Поим Белинского района. Чтобы развернуться, он выехал на правую обочину, а затем, не убедившись в безопасности своих действий, начал маневр и столкнулся с ВАЗ-2111, ехавшим за ним.

В отечественном автомобиле, помимо водителя, находились двое взрослых и ребенок. Все они погибли.

Нижегородец вину не признал. Но суд пришел к выводу, что он нарушил правила дорожного движения и это стало причиной столкновения машин и смерти четырех человек. У водителя ВАЗа нарушений не было.

Смягчающим обстоятельством при вынесении приговора стала инвалидность II группы у подсудимого. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на 2 года и 6 месяцев.

«Гражданские иски потерпевших о взыскании компенсации морального вреда, причиненного преступлением, удовлетворены частично. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Башмаковского районного суда.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте