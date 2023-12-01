Водитель, погубивший трех взрослых и ребенка, не признал свою вину

01.12.2023 | 13:27

В рабочем поселке Башмаково вынесен приговор жителю Нижегородской области, совершившему смертельное ДТП.

Днем 10 мая 2022 года мужчина ехал на автомобиле Hyundai SM со стороны Башмакова в направлении села Поим Белинского района. Чтобы развернуться, он выехал на правую обочину, а затем, не убедившись в безопасности своих действий, начал маневр и столкнулся с ВАЗ-2111, ехавшим за ним.

В отечественном автомобиле, помимо водителя, находились двое взрослых и ребенок. Все они погибли.

Нижегородец вину не признал. Но суд пришел к выводу, что он нарушил правила дорожного движения и это стало причиной столкновения машин и смерти четырех человек. У водителя ВАЗа нарушений не было.

Смягчающим обстоятельством при вынесении приговора стала инвалидность II группы у подсудимого. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на 2 года и 6 месяцев.

«Гражданские иски потерпевших о взыскании компенсации морального вреда, причиненного преступлением, удовлетворены частично. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Башмаковского районного суда.