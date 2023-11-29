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Криминал

В Пензе менеджер компании сотовой связи нарушил тайну переговоров

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В Пензе бывший менеджер офиса обслуживания и продаж одного из операторов сотовой связи стал фигурантом уголовного дела.

Материалы на него собрали сотрудники регионального УФСБ. В ведомстве уточнили, что 27-летний мужчина подозревается в нарушении тайны телефонных переговоров.

По данным следствия, летом 2020 года он по просьбе женщины вошел в программу, незаконно получил детализацию звонков ее знакомого и передал ей.

«Таким образом менеджер нарушил право абонента на тайну телефонных переговоров», - пояснила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Она добавила, что ранее этот же сотрудник уже привлекался к уголовной ответственности за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства преступления.

Это не первый случай нарушения тайны переговоров. Так, 27-летний уроженец Пензенской области в подмосковном Домодедове передал своей знакомой информацию о телефонных соединениях третьего лица без его ведома. А 22-летняя пензячка, сотрудница компании сотовой связи, незаконным образом выследила соперницу и засыпала ее гневными эсэмэсками.

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