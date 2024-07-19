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Общество

Назначен новый прокурор Городищенского района

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В четверг, 18 июля, приказом Генерального прокурора Российской Федерации советник юстиции Михаил Мартышков назначен на должность прокурора Городищенского района Пензенской области.

Михаил Сергеевич родился в 1989 году в Пензе. В 2011 году окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «юриспруденция».

В 2014-2015 годах проходил службу в Вооруженных силах РФ.

«С 2011 года Михаил Мартышков работал в органах прокуратуры Новгородской, Костромской и Пензенской областей. С ноября 2020 года служил в должности старшего помощника прокурора Пензенской области по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний», - сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Женат, воспитывает сына.

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Источник — фото прокуратуры Пензенской области
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