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Криминал

В Чемодановке мужчина сгорел заживо после застолья с братом

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40-летний житель Бессоновского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Жертвой агрессора стал его 43-летний брат.

Трагедия произошла 27 ноября 2022 года в Чемодановке. Братья жили вместе и поссорились. Тогда младший сходил в гараж, слил топливо из бака мотоцикла, вернулся в дом, облил горючим родственника и поднес зажженную спичку.

«В результате указанных действий потерпевшему были причинены термические ожоги, от которых он скончался на месте происшествия», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Кроме того, после поджога в помещении начался пожар. Собственникам дома был причинен ущерб, который превысил 320 тыс. рублей.

Свою вину мужчина признал частично. Он пояснил следователям, что не хотел убивать брата и повреждать имущество родственников, которые и владеют домом. Сельчанин вспылил после застолья из-за того, что брат стал его обзывать.

Причиненный ущерб собственникам агрессор возместил.

«После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено на рассмотрение в Пензенский районный суд», - добавила Светлана Артамонова.

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