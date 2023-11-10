22-летняя девушка оформляла сим-карты на абонентов без их ведома

10.11.2023 | 10:11

В Пензенской области 22-летняя сотрудница офиса обслуживания и продаж оператора сотовой связи подозревается в преступлении. Ей инкриминируется неправомерный доступ к компьютерной информации.

Как установили сотрудники регионального управления ФСБ, девушка на своем рабочем месте не раз нелегитимно пользовалась персональными данными абонентов и оформляла сим-карты без их согласия.

В отношении сотрудницы офиса возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области, сейчас устанавливаются обстоятельства, имеющие значение для его расследования.

Это не первый случай, когда на жителей региона оформляли сим-карты без их ведома. В сентябре в Пензе за аналогичное преступление осудили четверых горожан.

Каждого из них оштрафовали на сумму от 50 000 до 100 000 рублей. Также виновных лишили права заниматься деятельностью, связанной с доступом к коммерческой тайне.