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Оператор билайн открыл предзаказ на новую линейку складных смартфонов Samsung Galaxy

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Оператор сотовой связи билайн открыл предзаказ на новейшие модели складных смартфонов Samsung - Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6. Это не просто новые телефоны линейки, а совершенно другой уровень технологий, где уникальный дизайн и функциональность идут рука об руку с возможностями искусственного интеллекта Galaxy AI.

Одними из первых в России оценить новинки вживую смогли гости дискуссии «Сквозь AI к искусству: мобильные технологии будущего», организованной билайном в Музее Москвы.

Оператор билайн открыл предзаказ на новую линейку складных смартфонов Samsung Galaxy

Участники подняли актуальные вопросы и попытались разобраться, как ИИ-технологии влияют на современное искусство и как Samsung меняет реальность. Спикерами на мероприятии выступили генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова, шеф-редактор интернет-издания «Код Дурова» Кирилл Сергеев, а специальным гостем стал цифровой художник Brickspacer. Модерировал встречу Константин Романов, директор по ИИ и цифровым продуктам билайна.

Спикеры раскрыли изнанку цифровых профессий и показали, как с помощью новых моделей складных смартфонов Samsung - Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6, которые уже доступны для предзаказа в билайне, можно решать не только личные, но и рабочие задачи.

Художник Brickspacer в реальном времени с помощью модели Z Fold6 и благодаря возможностям Galaxy AI смог с нуля создать реалистичное и качественное изображение со своим персонажем. Убедиться в том, что все действия художника выполняются вживую, смогли и люди в зале. Зрители были активно вовлечены в процесс создания иллюстрации и предлагали идеи, как ее дополнить. Буквально за 10 минут изначальный набросок Brickspacer, который он также сделал на Z Fold6 и доработал с Galaxy AI, в результате коллективного творческого процесса превратился в совершенно другую иллюстрацию.

«Есть искусство и есть технологии, но самое интересное - это точка их пересечения. Поэтому неслучайно на нашу презентацию мы пригласили создателя популярных маскотов для рекламы и автора видео, собирающих десятки миллионов просмотров, - Brickspacer. Результат, который получился в реальном времени благодаря таланту нашего специального гостя, Z Fold6 и возможностям Galaxy AI, насколько крутой, что я даже сам был в шоке от увиденного и сразу пошел пробовать себя вместе с участниками презентации в роли художника», - отметил директор по ИИ и цифровым продуктам билайна Константин Романов.

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