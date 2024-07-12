«МегаФон» составил топ активных городов Пензенской области

12.07.2024 | 14:11

В Пензенской области абоненты стали чаще пользоваться интернетом в смартфонах и планшетах. Год к году дата‑трафик в мобильных устройствах жителей региона увеличился на 29%. При этом 68% всех цифровых данных приходится на крупные населенные пункты. Таковы данные обезличенного исследования, проведенного аналитиками «МегаФона».

Самыми «качающими» городами Пензенской области, после столицы субъекта РФ, стали Кузнецк и Никольск, в которых живет 77 и 22 тысячи человек соответственно. Суммарный объем прокачанной информации год к году там увеличился на 23% и составил 6 тысяч ТБ. Это сопоставимо с беспрерывным просмотром фильмов в формате 4K Ultra HD в течение 68 лет.

В Пензе с начала года жители расходовали на онлайн-сервисы свыше 30 тысяч ТБ трафика, что на 43% больше, чем в 2023-м. Для сравнения: такого объема хватит, чтобы распечатать 7,5 млрд копий фотографий с достопримечательностями столицы и дважды устелить ими маршрут к городам-побратимам - от Могилева в Белоруссии до Баоцзи в Китае и обратно.

Самый востребованный цифровой контент у клиентов оператора - видео и музыка. 36% данных приходится на тематические хостинги и онлайн‑кинотеатры. В тройку популярных ресурсов входят также соцсети и мессенджеры. В топе - «ВКонтакте», Telegram и «Одноклассники». Кроме того, местные жители часто обращаются к сервисам с играми, стриминговым платформам и маркетплейсам.

«Мы оперативно реагируем на потребительский спрос и строим базовые станции там, где появляется такая необходимость. Недавно инженеры компании ввели в эксплуатацию новый объект связи в западной части Кузнецка. Специалисты установили оборудование, поддерживающее высокочастотный диапазон LTE с проникающей способностью сотового сигнала в зданиях с большим количеством перегородок. Теперь абонентам доступен мобильный интернет на максимальной скорости до 100 Мбит/с», - прокомментировал директор «МегаФона» в Пензенской области Сергей Гречко.

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