Четверо пензенцев незаконно оформляли сим-карты на абонентов

В Пензе осудили четверых местных жителей, признанных виновными в неправомерном доступе к компьютерной информации.
Все они, используя служебное положение, осуществляли неправомерный доступ к сведениям, составляющим коммерческую тайну. Один из злоумышленников также незаконно разглашал такую информацию.
Мужчины получали персональные данные абонентов операторов связи и без их согласия оформляли сим-карты.
Ленинский районный суд назначил всем четверым штрафы в размере от 50 000 до 100 000 рублей. Также их лишили права заниматься деятельностью, связанной с доступом к сведениям, которые составляют коммерческую тайну.
«Уголовное дело расследовалось УФСБ России по Пензенской области», - отметили в пресс-службе управления.
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