Четверо пензенцев незаконно оформляли сим-карты на абонентов

26.09.2023 | 08:30

В Пензе осудили четверых местных жителей, признанных виновными в неправомерном доступе к компьютерной информации.

Все они, используя служебное положение, осуществляли неправомерный доступ к сведениям, составляющим коммерческую тайну. Один из злоумышленников также незаконно разглашал такую информацию.

Мужчины получали персональные данные абонентов операторов связи и без их согласия оформляли сим-карты.

Ленинский районный суд назначил всем четверым штрафы в размере от 50 000 до 100 000 рублей. Также их лишили права заниматься деятельностью, связанной с доступом к сведениям, которые составляют коммерческую тайну.

«Уголовное дело расследовалось УФСБ России по Пензенской области», - отметили в пресс-службе управления.