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Криминал

В Пензе инспектор колонии пытался нелегально помочь террористу

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45-летний младший инспектор отдела безопасности одной из пензенских колоний стал фигурантом уголовного дела. Он подозревается в покушении на получение взятки.

«В октябре текущего года подозреваемый проносил осужденному, отбывающему срок в пенитенциарном учреждении за преступление террористической направленности, запрещенные к проносу предметы за денежное вознаграждение (10 000 рублей)», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

В следственном управлении рассказали, что инспектор договорился с осужденным о доставке за деньги еще в феврале. 22 октября он попытался выполнить свое обещание.

«Довести преступный умысел до конца сотрудник не смог по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку его противоправные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», - уточнили в региональном СУ СКР.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, ведется закрепление доказательственной базы.

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Источник — фото № 2 СУ СКР по Пензенской области
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