Сельчанин признался в краже со счета умершего дяди 3 млн рублей

28.10.2023 | 10:50

Почти 3 миллиона рублей исчезли со счета умершего жителя Тамалинского района. Заявление поступило в районный отдел полиции от 37-летней жительницы Воронежа.

Она рассказала, что обратилась к нотариусу за получением наследства. Представитель банка сообщил, что деньги со счета недавно скончавшегося клиента украдены.

Сотрудники уголовного розыска быстро установили подозреваемого. Им оказался 44-летний безработный местный житель - племянник усопшего. Он признался, что решил воспользоваться деньгами родственника.

Зная, что наследство ему не достанется, он завладел банковской картой умершего дяди, вывел средства со счета и даже успел истратить.

Возбуждено уголовное дело. С сельчанина взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.