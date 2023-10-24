Выстрел в голову у бара «Карамболь»: приговор вступил в силу

24.10.2023 | 17:20

В Пензенской области вступил в силу приговор 37-летнему жителю Каменского района, являвшемуся «смотрящим» и выстрелившему в человека у бара «Карамболь».

Мужчина, будучи приверженцем криминальной идеологии, проявил надлежащие навыки и качества и в 2019 году занял высшее положение в преступной иерархии: его назначили «смотрящим» по Каменке и Каменскому району.

Ночью 21 ноября 2021-го у бара «Карамболь» в Каменке мужчина поссорился с молодым человеком 2002 года рождения. Точку в споре поставил выстрел в голову оппонента из травматического пистолета. Полученные юношей травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Злоумышленник не признал свою вину, заявив, что никакого отношения к криминальной субкультуре не имеет, никаким статусом не наделялся, а стрелял в целях самозащиты без умысла на причинение вреда здоровью.

Однако причастность мужчины к совершению преступлений была полностью доказана, в том числе благодаря записи с камеры у бара, на которой видно, что выстрел был прицельным и неслучайным.

С учетом опасного рецидива преступлений каменца приговорили к 10 годам колонии особого режима с последующим ограничением свободы на 2 года.

«Осужденный и его адвокат подали апелляционные жалобы, которые судебной коллегией по уголовным делам Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции оставлены без изменения. Приговор вступил в законную силу 24 октября 2023 года», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.