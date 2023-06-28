Вынесен приговор жителю Каменского района, стрелявшему в юношу

28.06.2023 | 20:44

37-летний житель Каменского района, являвшийся «смотрящим», предстал перед судом за выстрел в человека у бара «Карамболь».

Согласно материалам дела, мужчина - приверженец криминальной идеологии. Он проявил надлежащие навыки и качества и в 2019 году совершил первое преступление: занял высшее положение в преступной иерархии. Его назначили «смотрящим» по Каменке и Каменскому району.

В ночь на 21 ноября 2021 года мужчина у бара «Карамболь» в Каменке поссорился с молодым человеком 2002 года рождения. Точку в споре поставил выстрел в голову оппонента из травматического пистолета.

Полученные юношей травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

«Свою вину в совершении преступлений гражданин не признал, пояснив, что ранее судим, но, несмотря на это, никакого отношения к криминальной субкультуре не имеет, статусом «смотрящего» никем не наделялся. В ходе конфликта возле бара «Карамболь» он действительно стрелял, но действовал в целях защиты, умысла на причинение вреда здоровью не имел», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Служители Фемиды сочли доказанной причастность мужчины к совершению преступлений. К делу приложена видеозапись, которая зафиксировала совершенный в голову юноши выстрел, после него пострадавший упал на землю. Камера запечатлела, что подсудимый прицеливался, его поступок не был случайным.

При вынесении решения было учтено, что в действиях злоумышленника есть опасный рецидив, поскольку он имеет непогашенные судимости за совершение тяжких преступлений.

Суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы в колонии особого режима с последующим ограничением свободы на 2 года.

Решение в силу пока не вступило и может быть обжаловано.