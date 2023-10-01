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Криминал

Житель Городищенского района погиб от травмы, полученной в парке

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30-летний житель Городищенского района, освободившийся из исправительного учреждения в январе этого года, обвиняется в причинении смерти по неосторожности и применении насилия к правоохранителю.

Согласно материалам дела, вечером 24 сентября нетрезвый сельчанин отправился в центральный парк Городища, где у него была назначена встреча с матерью соседки его приятеля. Поводом для разговора стал конфликт, случившийся в начале месяца.

«При встрече обвиняемый нанес сожителю женщины не менее одного удара рукой по лицу, от чего последний, потеряв равновесие, упал и ударился головой об асфальт», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

44-летний мужчина получил черепно-мозговую травму. 27 сентября он скончался в больнице.

Также агрессор напал на сотрудника Росгвардии. Преступление тоже было совершено в сентябре в Городище.

Автомобиль знакомого злоумышленника остановили инспекторы ДПС. На помощь к ним прибыли сотрудники Росгвардии, на одного из них сельчанин набросился с кулаками, желая защитить товарища.

«Обвиняемый нанес представителю власти один удар рукой в область плеча, от чего тот упал, а затем обхватил его шею руками, высказывая в его адрес угрозы применения насилия. Противоправные действия мужчины пресечены сотрудниками правоохранительных органов», - сообщила Татьяна Махницкая.

Сейчас мужчина находится под стражей, ранее он был судим за убийство. Расследование уголовных дел продолжается.

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