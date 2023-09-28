В Пензе громкая музыка в День Победы привела к убийству

28.09.2023 | 15:34

В Пензе 54-летний местный житель взялся за нож после застолья на День Победы. Он наказал приятеля за музыку.

Трагедия случилась 9 мая на улице Лядова. Пензенец выпивал у 51-летнего знакомого дома, пока не уснул. Но отдохнуть мужчине помешала громкая музыка, включенная хозяином и другим гостем. Возник конфликт, и горожанин ударил владельца квартиры кухонным ножом.

«Пострадавший был госпитализирован, 12 мая он скончался от полученного колото-резаного ранения», - сообщила старший помощник руководителя областного СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Пензенца задержали и обвинили в убийстве. Выяснилось, что он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за неуплату алиментов на сына (задолженность превысила 210 000 рублей).

Расследование дела завершено. Мужчину ждет суд.