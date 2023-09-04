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Криминал

Зареченка наказала притворившегося спящим мужа

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37-летняя зареченка может оказаться за решеткой после выяснения отношений с мужем. Горожанке не понравилось то, что супруг игнорировал ее, и она воспользовалась ножом.

Инцидент произошел в квартире на улице Ленина. Конфликт возник ночью. Супруг ссориться не хотел, ушел в другую комнату и лег в постель.

Зареченка, захватив нож, поспешила за мужем и поняла, что тот притворяется спящим. Некоторое время она высказывала возлюбленному все, что думает о нем.

«Мужчина лежал с закрытыми глазами и не прерывал монолог жены, а та ударила его ножом в область грудной клетки и в голень, чтобы таким образом привлечь внимание мужа», - пишет портал «Город Z» со ссылкой на специалиста по связям с общественностью МО МВД России по ЗАТО Заречный Сергея Яшкина.

Травмы, полученные мужчиной, расценили как легкий вред здоровью. После ударов зареченец встал, отобрал у агрессивной супруги нож и ушел к своей матери.

В отношении горожанки возбудили уголовное дело. Ей грозит до двух лет лишения свободы.

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Источник — gorodz.info
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