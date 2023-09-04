В Пензе пенсионерка отдала 435 000 рублей за спасение внучки

04.09.2023 | 14:28

В Пензе 77-летняя пенсионерка поверила, что внучке грозит опасность, и заплатила за ее спасение 435 000 рублей. Так женщина оказалась жертвой известной мошеннической схемы.

Пензячке сообщили по телефону, что ее родственница стала виновницей аварии и, чтобы избежать уголовного преследования, нужно внести крупную сумму.

Деньги женщине велели передать через курьера, которая должна была прийти к ней домой. В итоге пенсионерка отдала незнакомке накопления, и та скрылась.

Но уйти от правосудия дроп-курьеру не удалось. Пензенские полицейские нашли и задержали 25-летнюю женщину, которая во всем призналась и раскаялась.

«Я хотела заработать легких денег и нашла подработку в интернете. Мне в один день выслали адрес, я на него приехала. Я должна была сказать пожилой женщине не свое имя, что я от такого-то человека и приехала за посылкой. Я зашла, она отдала мне деньги», - объяснила женщина.

Средства курьер переводила через банкомат на указанный счет, себе оставляла небольшую часть.

Оказалось, что это не единственное преступление, к которому причастна молодая женщина. Уже после первого раза она поняла, что пожилые люди отдают деньги под влиянием мошенников, но продолжала свою работу.

«Я боялась и думала, что уже поздно, ведь я уже совершила действие», - отметила дроп-курьер.

Суммарно она перевела мошенникам около 800 000 рублей, принадлежавших их жертвам.

«В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет», - сообщила следователь отдела по расследованию преступлений СУ УМВД России по г. Пензе Юлия Мартышкова.