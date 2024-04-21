Пензенцы рискуют стать жертвами новой мошеннической схемы

21.04.2024 | 16:41

Пензенцы рискуют стать жертвами мошенников, доверившись незнакомцам. О новом способе обмана рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

Аферисты пытаются получить доступ к личному кабинету гражданина на сайте госуслуг. Для этого они звонят жертвам в мессенджерах по видеосвязи и притворяются сотрудниками полиции.

«Для убедительности показывают поддельные удостоверения. Потом под разными предлогами узнают ваш пароль от «Госуслуг» и код подтверждения из СМС», - рассказали специалисты.

Затем на обманутых людей оформляют кредиты и микрозаймы, а деньги обналичивают. Человек остается должником.

«Чтобы не попасть в такую ситуацию, не сообщайте логин и пароль от «Госуслуг», а также код доступа из СМС по телефону. И помните: сотрудники правоохранительных органов не используют мессенджеры и не звонят по видеосвязи, чтобы сообщить важную информацию», - предупредили эксперты.