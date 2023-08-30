Сетевое издание|18+|Среда|30 авг 2023|15:53
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Жертвой молодой аферистки из Белинского стала родная бабушка

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


25-летняя жительница города Белинского, имеющая непогашенную судимость за неуплату алиментов, вновь предстала перед служителями Фемиды. Она признана виновной в мошенничестве, а жертвой стала ее бабушка.

Утром 15 июня 2022 года молодая женщина сказала родственнице, что заработала хорошие деньги. Причем, по словам внучки, зарплату перечислили на банковскую карту пожилой женщины. Она попросила обналичить деньги.

Поверив, пенсионерка сняла со своего вклада 100 тысяч рублей и передала обманщице, которая без зазрения совести их потратила.

Горожанка полностью признала вину и написала явку с повинной.

По совокупности приговоров аферистке назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте