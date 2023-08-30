Жертвой молодой аферистки из Белинского стала родная бабушка

30.08.2023 | 13:45

25-летняя жительница города Белинского, имеющая непогашенную судимость за неуплату алиментов, вновь предстала перед служителями Фемиды. Она признана виновной в мошенничестве, а жертвой стала ее бабушка.

Утром 15 июня 2022 года молодая женщина сказала родственнице, что заработала хорошие деньги. Причем, по словам внучки, зарплату перечислили на банковскую карту пожилой женщины. Она попросила обналичить деньги.

Поверив, пенсионерка сняла со своего вклада 100 тысяч рублей и передала обманщице, которая без зазрения совести их потратила.

Горожанка полностью признала вину и написала явку с повинной.

По совокупности приговоров аферистке назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.