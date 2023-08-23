Оставил умирать на стройке: пензенца осудили за попытку убийства

23.08.2023 | 18:01

33-летнему жителю Пензы вынесли приговор за покушение на убийство. С жертвой он познакомился в одном из баров областного центра.

Это случилось в ночь на 19 декабря 2022-го. Мужчина разговорился с незнакомцем, а затем новые приятели поругались из-за девушки. Ссора перешла в драку.

На некоторое время оппоненты разошлись, однако злоумышленник не успокоился, отправился домой, захватил нож и вернулся назад, в бар. Новый знакомый все еще был там, и между мужчинами вновь завязалась потасовка. Она продолжилась и на улице.

«Имевшимся при себе ножом злоумышленник нанес оппоненту не менее трех ударов в область грудной клетки, затем оттащил потерпевшего к территории заброшенной стройки по улице Ульяновской и оставил его там», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

К счастью, раненого человека нашли прохожие. Они вызвали скорую. Медики своевременно оказали пострадавшему помощь и спасли его.

Во время следствия выяснилось, что агрессор совершил еще одно преступление.

«Летом прошлого года он совершил хищение термостата из сарая в садоводческом товариществе «Надежда» Пензенского района стоимостью более 8 тыс. рублей, который впоследствии сдал в комиссионный магазин», - рассказала Татьяна Махницкая.

До суда пензенец содержался под стражей. Ему назначили 4 года лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в силу еще не вступил и может быть обжалован.