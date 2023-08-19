В Пензенской области организация задолжала работникам 1,684 млн руб.

19.08.2023 | 12:30

После личного приема граждан, который провел 4 августа и. о. руководителя регионального следственного управления Сергей Родионов, у сотрудников одной из организаций появился шанс получить честно заработанные деньги.

К Сергею Родионову обратились работники ООО «Платформа». Они пожаловались, что с марта 2022 года по август 2023-го им не выплачивается зарплата.

Как выяснилось, общая задолженность фирмы составляет не менее 1 млн 684 тыс. рублей.

В результате по факту полной невыплаты заработка свыше 2 месяцев в Зареченском межрайонном следственном отделе возбуждено уголовное дело.

«В ходе следствия будут приняты все необходимые меры для погашения задолженности», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.