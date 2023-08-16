В Пензе сотрудник колонии за деньги и золото передал запрещенные вещи

16.08.2023 | 09:47

Первомайский районный суд Пензы вынес приговор бывшему сотруднику исправительной колонии № 5.

В пресс-службе регионального ФСБ проинформировали: он осужден по двум статьям УК РФ - «Получение взятки» и «Мелкое взяточничество».

Уголовное дело вели следователи регионального следственного управления СКР при взаимодействии с сотрудниками управления ФСБ и отдела собственной безопасности УФСИН России по Пензенской области.

7 апреля этого года младший инспектор передал осужденному запрещенные предметы - два мобильных телефона. За это он получил 10 800 рублей и золотое изделие. А 16 апреля он за 7 000 рублей передал тому же заключенному еще один сотовый аппарат.

Бывший сотрудник УФСИН признал вину.

Взяточника приговорили к 3 годам 7 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафу в размере 69 800 рублей.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.