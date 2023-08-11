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Криминал

Пензенцу дали 4 года условно за «игрушку для взрослого мужика»

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Житель Пензы, ранее не имевший проблем c законом, создал их сам себе: мужчина изготовил огнестрельное оружие, а потом из интереса решил пострелять.

В начале осени 2022 года пензенец в своем гараже с помощью подручных инструментов переделал спортивно-тренировочной пистолет в нарезное огнестрельное оружие и отнес его домой, на улицу Антонова.

В ночь на 5 октября он пришел с пистолетом в бар на той же улице, выпил и дважды выстрелил в воздух. Очевидцы вызвали полицию.

Мужчина рассказал, что купил светозвуковой пистолет в качестве «игрушки для взрослого мужика», а металлическую вставку в дульном срезе высверлил, так как она портила внешний вид.

«О том, что таким образом пистолет стал пригоден для производства выстрела боевым снарядом, он не знал. Пистолет носил с собой в кобуре и взял его вечером в бар. Первый выстрел у бара он произвел случайно, а второй - из интереса. За нарушение общественного порядка он уплатил штраф», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

С учетом смягчающих обстоятельств суд приговорил пензенца к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, а пистолет и 2 гильзы постановил уничтожить.

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