У жителей Пензенской области изъяли оружие и патроны

06.03.2024 | 09:57

Росгвардейцы посмотрели, как жители Пензенской области хранят оружие, и наказали владельцев, делающих это неправильно. За февраль сотрудники провели 541 проверку.

«Выявили 7 нарушений законодательства в сфере оборота оружия. Граждане, нарушившие закон, привлечены к административной ответственности», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Всего за этот период у жителей изъяли 90 единиц оружия и 95 патронов.

Граждан просят строго соблюдать закон и помнить, что они несут ответственность за безопасность окружающих.

Ранее депутат Алексей Иванов на сессии Пензенской городской думы предложил отправлять изъятое в областном центре оружие в зону СВО.

«Оно крайне востребовано, оно показало себя очень эффективным в борьбе с дронами, особенно обычное охотничье. Я говорю сейчас не про нарезное, а именно про гладкоствольное. Оно спасает жизни наших бойцов. Два года прошло - никто как-то этот вопрос не затронул. Если этот вопрос можно сдвинуть с места, было бы очень хорошо», - отметил он.